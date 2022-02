Jannik Sinner positivo al Covid, la "mazzata" dopo il ko in Australia: cosa è costretto a saltare

04 febbraio 2022 a

a

a

La tegola dopo gli Australian Open: Jannik Sinner è risultato positivo al Covid. Ciò vuol dire che per l’altoatesino non sarà possibile partecipare al torneo di Rotterdam: l’Atp 500 in programma da questo sabato, 5 febbraio, al 14 del mese. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo olandese, che non avranno in tabellone nemmeno il numero due del mondo, il russo Daniil Medvedev, per il forfait dopo la sconfitta in finale agli Australian Open contro Rafa Nadal. Al loro posto entreranno in tabellone, con due wild card, Andy Murray e Jo-Wilfried Tsonga.

Conti in tasca a Jannik Sinner: quanti milioni guadagna all'anno, cifre pazzesche. E Berrettini...

“Medvedev ci ha detto no”

Agli Australian Open, Murray è reduce dal successo al primo turno contro Basilashvili, perdendo in tre set a Tarō Daniel nell'incontro successivo. Mentre Sinner, attualmente al numero 10 della classifica mondiale, ha giocato l’ultima partita il 26 gennaio, quando è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas ai quarti del Grand Slam di Melbourne. Come l’altoatesino non ci sarà neanche il russo Danil Medvedev. "Medvedev aveva detto che non voleva giocare un torneo così presto dopo l'Australian Open, ma abbiamo sperato che cambiasse idea — ha ammesso giovedì il direttore del torneo, Richard Krajicek, Purtroppo non è stato così”.

"Mi aspettavo una telefonata...". La fucilata di John McEnroe, cosa c'è dietro il tracollo di Sinner in Australia

Quando torna Sinner?

Per Jannik, la possibile ripartenza dopo il Covid potrebbe essere la settimana successiva al torneo olandese, nell’Atp 250 di Marsiglia dal 15 al 21 febbraio, dove il numero 10 potrà sicuramente lottare per la vittoria. Niente Marsiglia? Allora toccherebbe all’Atp 500 degli Emirati Arabi a Dubai, nel quale non dovrebbe mancare Novak Djokovic, dopo il caos vaccini-Australian Open e la conseguente mancata partecipazione al Grande Slam.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.