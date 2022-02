Mike Maignan, nella sua notte da eroe il siluro contro Gigio Donnarumma: la vendetta del Milan

06 febbraio 2022 a

Una partitona, quella di Mike Maignan nel derby vinto in rimonta dal Milan sull'Inter. Grandi parate, reattività, sicurezza: una prestazione eccezionale al suo esordio nel derby, aveva infatti saltato l'andata per il problema al polso. Le parate di Magic Mike hanno tenuto a galla i rossoneri in un primo tempo difficilissimo, dove la partita poteva anche chiudersi. Ma c'era Maignan...

Sul gol di Perisic non poteva farci nulla, ma in ogni altra occasione ha fatto il massimo. Notevole anche l'incursione un poco avventurosa fuori area, in tackle e poi dribbling per fermare l'offensiva di Brozovic e Calhanoglu, a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Voti altissimi su tutte le pagelle, per il portiere francese.

E sui social, ovviamente, i tifosi rossoneri erano scatenati: in molti sostengono, e forse non hanno torto, che sia il miglior portiere della Serie A. Certo meglio di Handanovic, che sul gol del 2-1 di Giroud sembra avere pesanti colpe. Ma non solo: i tifosi del Milan continuano anche ad evocare Gigio Donnarumma, con cui il conto resterà aperto per sempre. Certo, Mike fa sentire molto più lontano Donnarumma, acqua passata. Ma tra i commenti più gettonati su Twitter c'era: "Donnarumma chi?". Cinguettio che non ha bisogno di spiegazioni...

