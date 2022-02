Serie A, la Juventus batte il Verona 2-0: a segno i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria

06 febbraio 2022 a

a

a

La Juventus vince e, forse per la prima volta in stagione, convince nel segno dei nuovi arrivati: Vlahovic e Zakaria timbrano subito il cartellino all'esordio e firmano il 2-0 che regala 3 punti importantissimi alla squadra di Max Allegri, che scavalca l'Atalanta e si prende il quarto posto in classifica. Nulla da fare per la squadra dell'ex Tudor, che torna a perdere dopo due vittorie di fila.

"La maglia numero 7? Per me...". Clamoroso Dusan Vlahovic, schiaffoni a Cristiano Ronaldo: lo sfregio al portoghese

Tredici minuti sul cronometro e Vlahovic si presenta come meglio non poteva immaginare ai suoi nuovi tifosi: Dybala approfitta di un incertezza di Casale e lancia in profondita' il serbo, che sull'uscita timida di Montipo' s'inventa un tocco sotto dolcissimo che vale l'1-0 e il suo 18 centro in campionato (ripreso Immobile in vetta).

Dino Zoff, le profezie: "Lo scudetto? Sembra dell'Inter, ma...". E su Vlahovic: "Dove può arrivare"

A ridosso della mezz'ora ancora Vlahovic protagonista, quando va giu' in area a contatto con Ceccherini (il tocco sembra esserci) ma arbitro e Var non ravvisano gli estremi per il rigore. L'ex viola e' assolutamente scatenato e al 37' manca la chance per la doppietta personale, stavolta su cross di Morata, calibrando male il piatto destro al volo da due passi. L'avvio di ripresa sorride al Verona, che a livello d'intensita', grinta ed orgoglio prova a mettere in difficolta' i bianconeri proponendosi con continuita' in avanti. Al 61' pero' ci pensa l'altro neo acquisto juventino, Zakaria, a dare la spallata al match firmando il 2-0 su servizio perfetto di Morata, troppo libero di portar palla e servire il compagno in verticale. Poco piu' tardi Dybala sfiora il tris dopo uno scambio nello stretto con Danilo, poi nel finale chance anche per Kean che calcia a lato di poco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.