Pechino 2022, Federica Brignone argento da record nel gigante: quarta medaglia azzurra

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Si tratta della quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo.

L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1.55.69. Bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami. La Brignone, terza dopo la prima manche dietro alla Hector e all'austriaca Katharina Truppe, a 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico. Grande sconfitta l'americana Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica in carica nello slalom gigante e alla vigilia tra le favorite per la vittoria anche a Pechino, che è stata eliminata per un errore commesso dopo poche porte.

All'alba italiana, piccola delusione invece dallo sci maschile. Mella discesa libera, dopo i rinvii di ieri per il forte vento, la prima medaglia olimpica del programma di sci alpino è dello svizzero Beat Feuz che vince l'oro con l'azzurro Dominik Paris che si deve accontentare del sesto posto.

Nel curling, altra impresa del duo italiano Stefania Costantini e Amos Mosaner, che batte il Canada 8-7 nell'extra end e chiude la prima fase del torneo imbattutto con una serie di 9 vittorie su altrettanti incontri. Gli azzurri procedono così a vele spiegate verso le semifinali, ritrovando ancora la temuta Svezia, già superata per 12-8.

