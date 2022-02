Cristiano Ronaldo compie gli anni? Il "regalino" di Georgina: schiaffo ai comuni mortali (da 180mila euro)

Lorenzo Pastuglia 07 febbraio 2022 a

Una Cadillac Escalade di 180mila euro nel cortile di casa sua a Manchester. Il regalo ‘economico’ che Georgina Rodriguez ha fatto al suo Cristiano Ronaldo, in occasione dei 37 anni compiuti dal giocatore portoghese. E l’ex Juve ha ringraziato per i messaggi e i regali ricevuti così: “La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti... Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all'amore, all'onestà, all'amicizia, ai valori che ne valgono la pena”. Sui social, proprio la stessa Georgina Rodriguez ha poi postato un video in cui Cristiano esce in giardino e trova il gioiellino dotato di tutti i comfort. I bambini salgono sulla macchina per provarne gli accessori, mentre lui senza parole bacia e abbraccia la compagna in dolce attesa.

CR7, quante auto! - “Felici 37 anni all’amore della mia vita — ha scritto Georgina Rodriguez - Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto regalarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”. Pochi giorni fa, per i 28 anni della modella, Ronaldo aveva organizzato una supervacanza a Dubai con tutta la famiglia e aveva fatto comparire su un grattacielo della città l’immagine di Georgina con gli auguri. E non è la prima vettura di un parco auto clamoroso, che tra vari bolidi vede anche una Ferrari F12 TDF, una 599 GTO e una serie di Bugatti. Oppure una Chiron, stimata 3 milioni di euro, una Veyron 16.4 Grand Sport da 1,2 milioni di euro e una Centodieci, costruita in soli 10 esemplari. Di italiano non manca la Lamborghini Aventador LP700 o la Maserati GranCabrio. Spiccano pure una Rolls Royce Phantom e una Mercedes Classe G Brabus da quasi 700mila euro. Da Woking, c’è anche una McLaren Senna.

