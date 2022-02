Lewis Hamilton, ma quale ritiro: il ritorno con questo messaggio, perché ora Verstappen trema

Lorenzo Pastuglia 07 febbraio 2022 a

Ritiro? Macché. Lewis Hamilton è tornato, e fa sul serio. Prima di scatenarsi di nuovo in pista a bordo della W13, ha rotto il silenzio suo social iniziato post-GP di Abu Dhabi, quello che gli è costato il Mondiale di Formula 1 all’ultimo giro, nel duello acceso fino all’ultimo contro Max Verstappen. Poi il titolo di Cavaliere dell’Ordine inglese da parte del principe Carlo a dicembre, quindi un lungo stop dalle scene, prima di riapparire lo scorso fine settimana con una foto sui social — nella quale lui appariva sorridente in mezzo a un canyon statunitense — e poche parole: “Ero andato via, ora sono tornato”.

Il post è diventato immediatamente virale ed ha ricevuto un'enorme quantità di mi piace e di commenti. In tanti attendevano infatti il ritorno dell’inglese, sette volte iridato, che c’è stato per la gioia dei suoi tifosi, contenti sicuramente di poter ammirare un altro duello contro la Red Bull di Verstappen anche nel 2022.

Nel 2022 caccia all’ottavo titolo iridato - Allontanata, dunque, l’ipotesi del ritiro. Lewis ha sciolto i dubbi con un sorriso e una frase piuttosto emblematica. Il sette volte campione del mondo ha ancora fame ed è pronto a tornare per conquistare ciò che gli è sfuggito di mano pochi mesi fa: quell’ottavo titolo che gli serve per poter superare Michael Schumacher in testa a tutti nei titoli vinti in F1, che lo confermerebbe così da solo in testa. Intanto, nel 2022 si preannuncia un’altra battaglia con la Red Bull, con la Ferrari che potrebbe inserirsi nel duello. La novità sarà invece rappresentata da George Russell, suo nuovo compagno di squadra al posto di Valtteri Bottas, che potrebbe giocare un ruolo importante in ottica titolo Costruttori, vinto da Stoccarda nel 2021 dopo aver sconfitto proprio il team rivale di Milton Keynes.

