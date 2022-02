Gigio Donnarumma "asfaltato": quel "mi piace" galeotto e un gol con esultanza rabbiosa, chi è il nuovo "eroe" del Milan

08 febbraio 2022 a

Il Milan ha battuto l’Inter nel derby, in Francia invece il Lille ne ha presi cinque contro il Psg dei fenomeni. L’unico gol dei “Les Dogues” padroni di casa, però, nell’1-5 finale, l’ha segnato proprio lui: Sven Botman, tanto inseguito dal club di via Aldo Rossi durante il mercato invernale. Il difensore olandese che Pioli spera di accogliere a Milanello durante l’estate. Mentre la sua squadra non sta andando benissimo, disputando un campionato al di sotto delle aspettative: è relegata all’11esimo posto, dopo il titolo di Ligue 1 conquistato nella stagione 2020-21. Il classe 2000 ex Ajax è stato uno dei pochi a salvarsi contro il Psg, realizzando la rete in acrobazia su assist di Ben Arfa.

Il like al post di Giroud, il gol a Gigio Donnarumma

Il gesto che intanto ha fatto sognare i tifosi rossoneri dopo il derby, è il like su Instagram al post celebrativo di Olivier Giroud, il man of the match di San Siro che con la sua doppietta ha steso l’Inter. Un flirt, quello dell’olandese per il Milan, che fa sognare tutti gli amanti del Diavolo, nonostante le frasi di circostanza del presidente Olivier Létang e l'inserimento del Tottenham di Antonio Conte nella corsa al 21enne, oltre al ricchissimo Newcastle. Insomma, in estate sarà battaglia per accaparrarselo, mentre intanto Botman apprezza il Milan e chissà che possa finirci fra qualche mese. L’altro fatto che ha fatto sognare i tifosi è sicuramente un altro: il gol a Gigio Donnarumma, tanto odiato oramai dalla Milano rossonera dopo l’addio a scadenza di contratto la scorsa estate, al termine dell’ultima giornata di campionato culminata con la vittoria di Bergamo.

