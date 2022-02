West Ham, Kurt Zouma prende a calci il gatto: il video che sconvolge il calcio mondiale

08 febbraio 2022 a

Bufera su Kurt Zouma, calciatore del West Ham: il difensore ha maltrattato il gatto e il video ha fatto il giro dei social. Il calciatore si è poi scusato: “anche se non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente, voglio farlo. Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video e assicuro che i nostri due gatti stanno bene, sono amati da tutta la nostra famiglia ed è stato un incidente isolato che non si ripeterà”.

Nel video i vede il gatto che viene rincorso, schiaffeggiato, colpito con un calcio. Il portavoce della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals è stato durissimo: “E' un video sconvolgente. Non è mai accettabile prendere a calci, picchiare o schiaffeggiare un animale, che sia per punizione o altro. Indagheremo sempre su eventuali reclami che ci vengono presentati riguardo la salute degli animali”.

Anche il club di Zouma ha emesso un comunicato: "Il club condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt Zouma, nel video che è circolato. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma vorremmo chiarire che non perdoniamo in alcun modo la violenza verso gli animali”.

