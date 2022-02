Victor Osimhen e l'infortunio che poteva rovinargli la vita: "Mi è esplosa la faccia, cosa ho sentito"

08 febbraio 2022 a

a

a

Victor Osimhen, 23 anni, è tornato titolare nel Napoli dopo due mesi e mezzo e a segnare (6 gol in campionato) dopo 112 giorni, a Venezia. Dopo aver subito la frattura dello zigomo in uno scontro di gioco con Skriniar dell'Inter. "Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa. Non sono tipo da frenare la mia esuberanza, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. Sono molto suscettibile su questo, non mi arrendo", ha raccontato a Repubblica.

. Osimhen fa volare il Napoli, 1-0 al Toro e ritorno in vetta alla classifica

Ha poi parlato della difficoltà più grande per un calciatore africano quando arriva a giocare in Europa: "Per me è stato il freddo. Sono andato al Wolfsburg e giocavo su campi spesso ghiacciati. Soffrivo, avevo le dita dei piedi rattrappiti, non riuscivo ad esprimermi. Mi ha molto aiutato con i suoi consigli Mario Gomez. Poi mi sono operato alla spalla, le cose non andavano. Ho fatto dei provini in Belgio, sono stato respinto, anche perché avevo preso la malaria. Poi Charleroi, un anno, e Lille. Se ho mai dubitato di potercela fare? No, non mi sono nemmeno mai posto la domanda, che continua a sembrarmi un lusso. Sentivo obblighi e responsabilità verso la mia famiglia".

Osimhen "come sotto una pressa". Faccia distrutta, placche e viti: com'è ridotto ora, impressionante

Sul razzismo negli stadi, spiega che, "ho sentito gli insulti. Gente che dice quelle cose non merita di entrare in uno stadio. Ha ragione Thuram, i primi ad uscire dovrebbero essere i giocatori bianchi, perché consapevoli di un'ingiustizia. Ma nello stadio ci sono anche quelli che ti applaudono, che si scusano per gli altri. E a loro dico grazie perché almeno non fanno giocare l'indifferenza", conclude l'attaccante del Napoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.