Coppa Italia, Maurizio Sarri fa polemica: "Manifestazione più antisportiva del mondo"

Federico Strumolo 09 febbraio 2022 a

a

a

Sull'onda dell'entusiasmo del derby vinto, il Milan si prepara al ritorno in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio (alle 21; diretta Canale 5). Un incontro che non verrà assolutamente sottovalutato dalla squadra di Pioli, d'altronde la competizione rappresenta un obiettivo primario dei rossoneri (rimasti orfani dell'Europa). In particolare perché vincere un trofeo sarebbe fondamentale perla crescita nella consapevolezza di un gruppo molto promettente, ma non abituato ad alzare coppe. Il Milan, infatti, non vince un trofeo dal 2016, con la Supercoppa conquistata a Doha contro la Juventus, e la Coppa Italia manca addirittura dal 2003.

Prende a calci il gatto per gioco. Sapete chi è? Il video che sconvolge il calcio mondiale | Guarda, immagini forti

«La Coppa Italia è un torneo importante e vogliamo vincerlo, anche se contro la Lazio dovremo fare una grande partita» le parole di Pioli, che si affiderà alla formazione titolare, con il probabile ritorno dal primo minuto di Tomori in difesa. In avanti confermato Giroud, reduce dalla doppietta contro l'Inter, ma potrebbe debuttare a partita in corso Lazetic. Non dovrebbero esserci troppe rotazioni nemmeno tra i biancocelesti, anche se in porta tornerà Reina. Intoccabile a centrocampo Milinkovic, come Immobile in avanti.

"Vlahovic? Membro eretto e ha persino eiaculato": Juve, dopo il debutto il racconto-vip oltre la censura

A prendere la scena alla vigilia, però, sono le parole di Sarri al veleno contro la Coppa Italia: «È la manifestazione più antisportiva del mondo. Con un sorteggio che non si sa dove e da chi viene fatto. È tutto costruito per far arrivare certe squadre alle dirette televisive». Domani, intanto, il resto del programma: alle 18 Atalanta-Fiorentina (dir. Italia 1), alle 21 Juventus-Sassuolo (dir. Canale 5).

Tragico incidente aereo, addio alla star dello skate mondiale: dove hanno ritrovato il corpo, agghiacciante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.