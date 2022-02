Milan, Gigio Donnarumma surreale: "L'addio? Tutti danno la colpa a me, eppure...". L'ultima telefonata, fino a dove si spinge

09 febbraio 2022 a

Quell’addio al Milan rimasto inevitabilmente tra le polemiche, quell’amore dei tifosi rossoneri prima conquistato e poi perso all’inizio dell’estate, che non hanno perso l’occasione (la maggior parte di loro) per criticarlo sui social o dedicargli striscioni polemici quando con la Nazionale di Mancini è ritornato a San Siro. Gigio Donnarumma è una delle figure più controverse degli ultimi mesi, e di quell’addio al club che ha sempre tifato, nel quale è cresciuto dalle giovanili e che ha scelto nonostante la corte dell’Inter, ne ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Donnarumma: “Maignan mi ha impressionato”

"Tutti danno la colpa a me senza però guardare cos'è successo dall'altra parte — ha esordito il portiere campano, oggi al Psg, raccontando il momento in cui Massara e Maldini gli hanno comunicato che era finita —. L'ultima telefonata da parte del club è stata per dirmi che avevano preso un altro portiere". Dopo aver cercato per mesi un accordo sul rinnovo, il Milan in tarda primavera 2021 aveva scelto di non forzare oltre e rischiare di perdere tempo per puntare su Maignan, arrivato in Lombardia dal Lille. A proposito del suo sostituto, così il portiere della Nazionale ha commentato: "Mi ha fatto una bella impressione, gli faccio i complimenti: sono contento per lui e per la squadra".

“Ho gioito per il derby. Navas? Con lui tutto bene”

Sempre alla Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma ha confermato la sua fede per i colori rossoneri: "Ringrazio il club per quello che ha fatto per me, seguo le partite come tifoso e ho gioito per il derby vinto (sabato contro l’Inter in rimonta per 2-1, ndr)”. Sul presente al Paris Saint-Germain ha poi concluso: "Credo sia sempre stato nel destino, mi seguivano da anni, sono contento e orgoglioso di essere qui. Il rapporto con Keylor Navas? Non ci sono scintille, ho un ottimo rapporto con lui e sapevo che ci sarebbe stata concorrenza venendo qui: nessun problema".

