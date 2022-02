Caitlyn Jenner si compra una scuderia: l'ultima sfida dell'ex pilota e campione olimpico

Lorenzo Pastuglia 09 febbraio 2022 a

Campione olimpico del decathlon ai Giochi canadesi di Montreal 1976, William Bruce Jenner è diventata nel tempo Caitlyn Marie Jenner, optando per il cambio di sesso. Di oggi, la notizia che l’ex campionessa olimpica e star della tv supervisionerà un team nel campionato-monoposto tutto al femminile, la W Series, che per otto appuntamenti di stagione affiancherà la F1 negli stessi circuiti mondiali. La Jenner diventerà team principal della Jenner Racing, dopo aver in passato gareggiato per la prima volta in una gara di celebrità al Gran Premio di Long Beach del 1979. In carriera, la sportiva e anche ex pilota, ha corso la 24 Ore di Daytona come parte del team di Jim Busby, prima di continuare a competere professionalmente nel campionato IMSA Camel GT come pilota ufficiale per la Ford Motor Company e Jack Roush per i successivi sei anni, facendo un totale di 57 eventi.

“La W Series sta cambiando il volto del Motorsport”

La prima vittoria della Jenner arrivò alla 12 Ore di Sebring del 1986 insieme al copilota Scott Pruett, finendo primo in Classe e quarto assoluto. Quell'anno arrivò anche al secondo posto nel campionato Imsa Gto. "Credo molto nella lealtà nelle corse automobilistiche e sono un sostenitore di tutte le donne nello sport, dalla base al livello elite — ha commentato l’ex campionessa olimpionica del 1976 — la W Series spunta ogni casella per me ed è una fusione dei diversi aspetti della mia carriera" commenta Jenner.

E ancora: "Un campionato dedicato a ispirare le ragazze giovani e dare alle donne la possibilità di avere successo in ruoli in quello che è stato tradizionalmente un settore dominato dagli uomini. La W Series sta cambiando il volto del motorsport, continua la sua rapida espansione con una griglia internazionale di piloti e gare, quindi questo era il momento perfetto per salire a bordo".

