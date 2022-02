Wanda Nara, "devo confessare che...": altra doccia gelata per Mauro Icardi, servita l'ultima vendetta

Lorenzo Pastuglia 09 febbraio 2022 a

Gli ennesimi problemi d’amore con Wanda Nara? Macché, Mauro Icardi ha spiegato perché è stato lontano da Instagram in questi giorni, stupendo tutti. Dopo aver riattivato il suo profilo, ha pubblicato diverse stories rispondendo alle mille voci circolate nell'ultimo periodo: “Buonasera a tutti! — ha esordito scrivendo così —. Sono tornato, volevo ringraziare quelli che si sono preoccupati per me, il sostegno e i tanti messaggi”. Maurito si sfoga e prosegue, passando ancora all’attacco: "Volevo anche ridere delle versioni ridicole che sono state pubblicate con cattiveria".

Il centravanti del Psg ha rassicurato tutti, spiegando che dietro la sparizione social non c'è nessuna nuova crisi coniugale, ma soltanto una scommessa persa: "Ho chiuso il mio profilo Instagram perché ho perso una scommessa fatta a casa durante una partita di poker — ha aggiunto — ma mi sono piaciute tanto le vostre versioni". Quelle legate al matrimonio con Wanda hanno infastidito non poco il bomber argentino. Sempre sulle stories, Icardi ha spiegato quali sono i rapporti attuali con la moglie: "La verità è che sto attraversando un buon momento — ha commentato — E in amore meglio che mai. Nel caso non sia chiaro a quelli che continuano a inventare versioni".

Ma come già fatto in passato, lo stesso Icardi ha cancellato la storia poco dopo averla pubblicata, anche se ai follower non è affatto sfuggita. Una replica, quella del bomber argentino ex Inter, arrivata dopo i commenti delle ore precedenti di sua moglie Wanda Nara: "Ho deciso di bloccare Mauro perché lui ha deciso di cancellare il suo account. Per questo non risulto più tra i suoi seguiti", aveva dichiarato la modella, che ne ha anche approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Devo confessare che mi divertono le versioni inventate".

