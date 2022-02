Gigio Donnarumma massacrato dopo l'intervista: "Povero cocco, chi credi di commuovere?", il vip che apre il fuoco

09 febbraio 2022 a

Sta facendo molto discutere l’intervista che Gianluigi Donnarumma ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport, apparendo anche risentito per il fatto che il Milan, dopo aver sperato invano di rinnovargli il contratto, gli avesse comunicato a primavera inoltrata l’ingaggio di un nuovo portiere. La galassia rossonera è ovviamente esplosa dinanzi alle ultime dichiarazioni di Donnarumma, commentandole con un misto di ironia e risentimento.

“Ma Donnarumma crede di commuovere qualcuno - ha twittato il giornalista Fabio Ravezzani - quando fa la vittima col Milan? Dopo aver rifiutato per un anno qualsiasi dialogo sul rinnovo ad aprile (cioè 2 mesi prima della scadenza) lo informano che hanno ingaggiato un altro portiere e lui ci rimane male. Povero cocco…”. Poco dopo è arrivato un altro tweet di Ravezzani: “Per inciso, quando sostenevo che Donnarumma fosse un portiere ancora lontano dai più grandi perché alternava parate strepitose a errori evitabilissimi venivo insultato da alcuni tifosi milanisti. Gli stessi che insultano lui da quando se n’è andato”.

Ma ricordiamo cosa ha dichiarato Donnarumma alla Gazzetta dello Sport: “A Milano mi sono sempre sentito a casa. Poi però si sa come sono andate le cose. Tutti magari danno tutta la colpa a me, senza però guardare cos’è successo dall’altra parte. Diciamo in sintesi che l’ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così”.

