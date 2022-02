Pechino 2022, Valeria positiva al Covid? "Cosa mi costringono a mangiare", orrore in albergo: la foto-choc

09 febbraio 2022 a

Valeria Vasnetsova è una 24enne biatleta russa che è finita alla ribalta internazionale, ma non per meriti sportivi. In lacrime ha denunciato le condizioni in cui è costretta a vivere e il cibo scadente che le viene rifilato da quando è stata messa in isolamento perché positiva al Covid. D’altronde in materia di diritti umani la Cina non è certo un’avanguardia… Da questo punto di vista le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 non fanno eccezione.

La Vasnetsova ha pubblicato sui social una foto di quello che ha mangiato per tre volte al giorno per tre giorni: ci sono pasta, salsa, maccheroni, patate e carne, tutto di aspetto terribile. “Mi fa male lo stomaco, sono molto pallida - è la denuncia dell’atleta - e ho grandi occhiaie intorno agli occhi. Voglio che finisca. Piango ogni giorno. Sono molto stanca”. Dopo le lamentele e l’esplosione del caso sulla stampa internazionale, pare che il cibo proposto all’atleta sia leggermente migliorato.

Incredibile ma vero, c’è però chi ha criticato pesantemente la Vasnetsova: si tratta di Aleksandr Tichonov, dirigente sportivo, politico ed ex biatleta russo che gareggiò con l’allora Unione Sovietica: “Taglierei la lingua a Vasnetsova per le sue lamentele. Alle Olimpiadi del 1980 vivevamo negli Stati Uniti come se fosse una prigione e nessuno si lamentava. Sconvolge la squadra con le sue lamentele. Deve risolvere questo problema con loro e non lamentarsi su internet”.

