Pechino 2022, Omar Visintin bronzo nello snowboard. Sofia Goggia, una dolorosa rinuncia

Nuova medaglia azzurra alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: Omar Visintin ha vinto il bronzo nello snowboard cross maschile, riscattando in parte la delusione della grande favorita Michela Moioli, fuori in semifinale nella gara femminile. Per l'Italia è la nona medaglia complessiva.

Nella notte, dallo sci alpino, cattive notizie invece per gli azzurri. L'austriaco Johannes Strolz vince la combinata alpina con il tempo di 2:31.43 (1:43.87 in discesa e 47.56 in slalom). E lo fa sulle orme di suo padre: Hubert Strolz vinse lo stesso evento nel 1988. Al secondo posto il leader provvisorio della discesa, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, terzo il canadese James Crawford. Il nostro Christof Innerhofer, unico italiano in gara, chiude in decima posizione in 2:35.80 (1:44.19 in discesa, 51.61 in slalom), a +4.37 dal primo posto.

Stringe i denti invece Sofia Goggia. La velocista non parteciperà al SuperG olimpico di domani a Yanqing. I test effettuati sulla pista di allenamento delle gare di velocità hanno dato esito negativo e la bergamasca è stata costretta a rinunciare per le sue condizioni. Resta in dubbio la partecipazione alla discesa in programma martedì 15 e le cui prove iniziano sabato. La Goggia si era fatta male domenica 23 gennaio a Cortina procurandosi in SuperG la microfrattura della testa del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio anteriore. Arrivata a Pechino lunedì 7, martedì l'azzurra aveva messo per la prima volta gli sci sulla neve: "Non assicuro nulla, nemmeno di partecipare alla discesa. Ho pianto tutta la mattina, la pressione è enorme". Nonostante l'assenza della Goggia l'Italia femminile ha dominato la stagione in SuperG con sei vittorie in sette gare disputate con tre successi di Federica Brignone, due di Sofia Goggia e uno di Elena Curtoni. Al fianco di Brignone e Curtoni dovrebbero essere in pista Bassino e Marsaglia.

