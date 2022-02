Pechino 2022, cinque atlete squalificate nel salto con gli sci. La "sorpresina" nelle loro tute

10 febbraio 2022 a

a

a

Nella finale di salto con gli sci a squadre miste cinque concorrenti sono state squalificate per loro tute non conformi al regolamento. Le atlete sanzionate sono la giapponese Sara Takanashi, l'austriaca Daniela Iraschko-Stolz; la tedesca Katharina Althaus e le norvegesi Anna Odine Stroem e Silje Opseth. Le loro tute sono state ritenute troppo grandi e avrebbero portato un vantaggio aerodinamico durante la prova

"Vado a leccarmi le ferite". Michela Moioli, eliminazione e caduta: giornata da incubo alle Olimpiadi

La FIS ha fatto sapere che le tute non conformi al regolamento sono state prodotte esclusivamente per le Olimpiadi e non tutti hanno avuto la possibilità di testarle prima di arrivare a Pechino: la Fis ha poi voluto precisare che nessuna squadra ha presentato una protesta ufficiale per questa situazione.

"Tutta la mattina in lacrime". Dramma Sofia Goggia a due giorni dalla gara, "la gamba quasi sparita": si mette malissimo

C'è anche da capire il perché altre atlete avrebbero gareggiato con le stesse tute, nella competizione individuale, ma sono state squalificate solo per questo evento. La tedesca Katharina Althaus ha detto: "Non vedevamo l'ora di questa seconda gara. La Fis lo ha distrutto questa competizione: ha distrutto il salto con gli sci delle donne. I nostri nomi ora sono là fuori insieme a tutto questo schifo. È così che si distruggono le nazioni, lo sviluppo e l'intero sport". Il salto con gli sci a squadre miste è stato vinto dalla la Slovenia, con Nika Kriznar e Ursa Bogataj, già in medaglia in precedenti gare individuali. La medaglia d'argento è andata al Comitato olimpico russo (ROC) e quella di bronzo al Canada, due paesi che non avevano mai raggiunto il podio in eventi a squadre miste ai campionati del mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.