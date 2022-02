Roma, José Mourinho insulta i suoi giocatori: "Senza palle, vi cag*** sotto, andate in Serie C". Una talpa in spogliatoio

Lorenzo Pastuglia 10 febbraio 2022 a

a

a

A Roma, l’aria non è di quelle belle. Con Lazio e Roma entrambe out dalla Coppa Italia — risultato netto e forse meritato per quanto visto in campo — arrivano forti ora le durissime critiche che Mourinho ha rivolto alla sua squadra dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Non sono serviti i cori d’affetto dei tifosi nerazzurri ad addolcirlo (il “Triplete” della stagione 2009-10 è ancora fresco nella mente di tutti), perché il ko per 2-0 non è stato digerito per niente dallo Special One, con la Coppa Italia ora sfuggita e che manca a Roma, sponda giallorossa, dal 2008: “Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!”. Per poi allargare il discorso al campionato: “E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”.

"Sei interista?". Staffelli bracca ancora Mourinho, a Striscia la notizia finisce in disgrazia

Parole durissime, ma con l’obiettivo di far scattare la scintilla a una squadra troppo altalenante finora in stagione. Nel mirino, per Mourinho, c’è la scarsa personalità del gruppo contro le big (Inter, Milan e Juve, ndr): “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola — ha tuonato il portoghese — L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto! Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!”.

"Lui e Mou si adorano". Lukaku, una pazza voce da Roma: lo scambio che può far saltare la Serie A

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.