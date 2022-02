Striscia la Notizia, il "tentato suicidio" di Rafa Leao: ciò che pochi hanno notato, disastro a San Siro

11 febbraio 2022 a

La specialità di Striscia la Notizia? Far notare al grande pubblico ciò ciò che spesso passa inosservato. E ovviamente il tg satirico di Canale 5 si cimenta in questa specialità anche nell'edizione trasmessa giovedì 10 febbraio.

In questo caso, a puntare i riflettori su un episodio tutto da ridere, è l'inviato "calcistico" di Antonio Ricci, ossia Cristiano Militello. "Il Milan travolge la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, ma sui social gli occhi sono tutti per la caduta di Rafael Leão in occasione dell'esultanza per il gol della sua squadra", scrive la redazione di Striscia introducendo il servizio.

Bene, la partita è quella di mercoledì 9 febbraio, dominata dai rossoneri che hanno spazzato via la Lazio per 4-0. E sul gol del 3-0 realizzato da Olivier Giroud, ecco che Leao, l'asso portoghese del Milan, raggiunge i compagni per esultare. Un salto per salire sulle loro spalle. Un salto che però finisce malissimo, con un rovinoso tonfo a terra. Un tonfo tutto da ridere, così come sono tutti da ridere gli striscioni proposti da Militello nel medesimo servizio.

Striscia la Notizia, il tonfo di Leao: qui il servizio

