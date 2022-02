Dramma per l'ex Lazio Carlo Cherubini e moglie, travolgono una mucca sull'A24: ricoverati in gravissime condizioni

11 febbraio 2022 a

Una disgrazia per Carlo Cherubini e la moglie, Valentina Scarchilli: entrambi ricoverati in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma. La coppia la scorsa domenica infatti è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale sull'autostrada A24, dove con l'auto hanno investito e ucciso una mucca che incredibilmente si trovava sulla carreggiata.

Nato a Roma il 21 aprile del 77, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Lazio, Cherubini stava tornando a Roma con la famiglia da Rimini, dove dallo scorso agosto ricopre il ruolo di club manager.

Il Messaggero rivela che ieri, giovedì 10 febbraio, l'ex calciatore è stato operato a causa del trauma facciale riportato, le sue condizioni sembrano migliorare. La moglie - 41 anni, ex ballerina professionista e sorella di Alessio Scarchilli, ex calciatore professionista della Roma - ha subito un importante trauma toracico-addominale ed è ancora in coma farmacologico. Entrambi non sono in pericolo di vita.

La mucca si è materializzata davanti all'auto dei due in uscita di una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola: l'impatto, insomma, era inevitabile. Cherubini ha alle spalle una lunga carriera da calciatore professionista in provincia, dove ha indossato le maglie di Ascoli, Avezzano, Teramo, Gela, Fano, Robur Siena, Puteolana, Salernitana, Fiorentina, Lanerossi Vicenza, Ternana, Ravenna, Perugia e Portogruaro dove ha chiuso la sua carriera nel 2010/2011.

