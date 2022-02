Milan, rinnovo-Hernandez: ci siamo! Botman sempre più vicino (e Kessie sempre più lontano)

11 febbraio 2022 a

a

a

Il Milan vuole Botman dopo averlo cercato a gennaio, e questo è oramai risaputo. Ma il club rossonero vuole affrettarsi per bruciare la concorrenza, tanto che Maldini e Massara ieri, giovedì 10 febbraio, hanno incontrato in sede l’agente dell’olandese centrale 22enne del Lilla, Nikkie Bruinenberg, avvistato mercoledì sera a San Siro nel match di Coppa Italia vinto per 4-0 contro la Lazio. Botman strizza l’occhiolino alla squadra di Pioli, e il like sabato scorso al post di Giroud, match winner sabato scorso del derby di Milano contro l’Inter, ne è la dimostrazione. La disponibilità sia del giocatore che dei suoi procuratori c’è, ora però la palla passa al club francese.

"Povero cocco, ma chi credi di commuovere?". Un massacro per Gigio Donnarumma, il vip che apre il fuoco: umiliato | Guarda

Botman-Milan, da stabilire il prezzo con il Lille

Secondo La Gazzetta dello Sport, per il Milan c’è da bruciare la concorrenza di Newcastle e Tottenham, e pure l’ostacolo Lille non sarà facile da superare, dato che i Dogues potrebbero marciare sul prezzo, vista la possibile asta estiva che potrebbe scatenarsi. Per la Rosea, poi, c’è un altro punto da tenere in considerazione: il prezzo non è ancora stato fissato con il club francese. Intanto l’ex Ajax continua a segnare e nel 2022 ha già colpito sia al Marsiglia che il Psg (con Donnarumma in porta, e conseguente gioia dei tifosi rossoneri ancora arrabbiatissimi per l’addio del portiere scorsa estate).

"Addio al Milan? Tutti danno la colpa a me, eppure....". Gigio Donnarumma surreale, "l'ultima telefonata": fino a dove si spinge

Théo Hernandez rinnova fino al 2026, Kessie sempre più lontano

Se per Botman si capirà i prossimi mesi, intanto il rinnovo di Théo Hernandez è cosa certa. Dopo Calabria, Saelemaekers, Kjaer, Pioli e Gabbia, oggi, 10 febbraio, arriverà l’annuncio ufficiale. Un prolungamento indispensabile data l’alta appetibilità in Europa del numero 19, che prolungherà fino al 2026 salendo dall’attuale ingaggio da 1,5 milioni a 4,5 più bonus. Positivo dunque l’ultimo incontro di mercoledì tra l’agente di Théo, Manuel García Quilón, e la coppia Maldini-Massara, che hanno sistemato gli ultimi dettagli di contratto. Continuano invece a non arrivare buone notizie su Kessie, oramai lontano dal rinnovo con i rossoneri. Tra l’ivoriano e il club di via Aldo Rossi ballano circa due milioni – 6 l’offerta, 8 la richiesta, al netto dei bonus – e il club rossonero non è intenzionato a ulteriori rilanci, scrive La Gazzetta dello Sport. Per Marca, il Barça ha iniziato a fare sul serio, perché considera che Sergio Busquets, a 34 anni, non può giocare tutte le partite in stagione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.