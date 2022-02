Franck Kessie, Milan nel dramma. "Peggio"di Donnarumma, chi se lo prende: "Accordo a un passo"

11 febbraio 2022 a

Il futuro di Franck Kessie, centrocampista del Milan in scadenza di contratto, potrebbe essere sempre a Milano, ma nella sponda nerazzurra: “I centrocampisti dell’anno prossimo sembrano delineati. Oggi mi è arrivata una soffiata pesantissima da quello che mi disse di Calhanoglu all’Inter. Mi hanno spiegato addirittura nei dettagli quanto guadagnerà Kessie con l’Inter, l’accordo è a un passo. Non ho detto che è fatta, ma c’è un’offerta che è sbalorditiva a livello numerico. Sulle cifre, si parla di un ingaggio da 8-8,5 milioni di euro a stagione”. Questa la notizia lanciata dal giornalista Fabio Bergomi che ha parlato del possibile arrivo di Franck Kessie all’Inter di Simone Inzaghi.

Bergomi ha anche parlato del futuro di Perisic: "A me hanno sempre detto che l’Inter non ha nessuna intenzione di pagare tanto Perisic, ma allo stesso modo non hanno intenzione di metterlo alla porta. Il tentativo sarà quello di andare a negoziare e di vedere come con Brozovic. Bisogna vedere poi se hanno altre offerte oppure no”, ha spiegato.

Intanto si è sfilato dalla corte per Kessie il Barcellona. Chi insiste è invece il Tottenham di Conte che avrebbe già fatto un offerta all'ivoriano. Sarebbe quindi corsa a due con l'Inter. Nel frattempo il Milan dovrà cercare di correre ai ripari.

