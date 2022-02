Kurt Zouma, rivolta al West Ham: il calcio al gatto? Cos'hanno scoperto i compagni: brutta questione di soldi

12 febbraio 2022 a

In Inghilterra l'argomento della settimana è il comportamento di Kurt Zouma. Le violenze del calciatore del West Ham nei confronti del suo gatto, filmate e postate sui social da suo fratello, hanno sollevato molte polemiche. Il difensore si è poi scusato sui suoi profili, social, ma questo ovviamente non è bastato alla società, che ha deciso di comminargli la multa più alta possibile, quella che prevede la decurtazione di due settimane dallo stipendio.

Ma tutta la pubblicità negativa che il club ha ricevuto, ha procurato qualche altro problema interno al West Ham proprio a causa della sanzione contro il difensore transalpino. Perché se la multa di Zouma, che verrà interamente devoluta alla RSPCA, acronimo di Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, è di 250mila sterline, vuol dire che l'ex Chelsea ne percepisce 125mila a settimana. E fatti due calcoli Zouma è così il calciatore più pagato della rosa. Così è scoppiata una vera e propria rivoluzione all'interno dello spogliatoio, con la richiesta a cascata di adeguamenti di contratto.

