Ferrari, ecco la nuova F1-75. John Elkann: "Tutto in mano a Binotto, Leclerc e Sainz", si può solo vincere

La nuova monoposto Ferrari per la stagione 2022 di Formula 1 scopre i veli. E' stata presentata la macchina con cui correranno Charles Leclerc e Carlos Sainz. La vettura della scuderia di Maranello, introdotta dal team principal Mattia Binotto, è stata denominata F1-75, ricordando i 75 anni dalla nascita della prima vettura del Cavallino. Come tutte le altre monoposto del paddock, per via dei numerosi cambiamenti di regolamento, presenta varie modifiche rispetto al 2021: tra queste spiccano le gomme da 18 pollici e un concetto areodinamico piuttosto diverso.

"Oggi è un giorno importante, perché sveliamo la nostra nuova vettura F1-75. Personalmente sono molto emozionato, perché questa macchina è l'espressione dell'impegno, della dedizione e della passione di ognuno di noi. Sono orgoglioso di questo progetto, speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre", spiega il team principal della Ferrari, Mattia Binotto. "La responsabilità di portare questa macchina al livello delle aspettative dei nostri tifosi nel mondo è nelle mani di Mattia, Charles, Carlos e di tutto il team. Gli sforzi fatti sono per scrivere un nuovo capitolo", le parole di John Elkann.

"L'obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c'è molto lavoro dietro. Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l'imminente Mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista", ha invece detto Charles Leclerc. "Sono più pronto questa stagione, anche se il 2021 mi è servito per adattarmi alla scuderia. Ho imparato molto del brand e sappiamo che le aspettative sono alte. Dovremo lavorare insieme per cercare di compiere un anno ricco di successi. La nuova vettura? E' piuttosto estrema e spero che sarà veloce", ha poi spiegato Carlos Sainz,

