Atalanta a stelle e strisce, ora è ufficiali: arriva Stephen Pagliuca, prospettive clamorose per la Dea

L’Atalanta ha ufficialmente comunicato la sottoscrizione di un accordo di partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics, una delle franchigie Nba più importanti e prestigiose degli Stati Uniti. L’accordo prevede l’ingresso dei nuovi investitori con il 55%, mentre la famiglia Percassi manterrà il 45%: soprattutto Antonio e Luca rimarranno rispettivamente presidente e amministratore delegato del club, mentre Pagliuca diventerà co-chairman.

“Il gruppo di nuovi investitori - si legge nell’annuncio - comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere. Anche per questo, la partnership si pone l’obiettivo di rafforzare la società e la squadra, con l’intento di conseguire un ulteriore miglioramento dei risultati sportivi ed economici – oltre a quelli ragguardevoli – sin qui raggiunti. L’impegno è quello di garantire al Club un futuro ancora più internazionale, aumentando la notorietà del brand al di fuori dei confini europei”.

Percassi si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto: “Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l’obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. L’Atalanta, nelle cui file militavo negli anni ’60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita”.

