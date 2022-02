Lewis Hamilton "inchiodato" da Pierre Gasly: "Arriverebbe 18esimo", la sua teoria sul britannico

Lorenzo Pastuglia 21 febbraio 2022 a

“Lewis Hamilton? Con la Williams sarebbe 16esimo e 18esimo”. Commento a sorpresa che Pierre Gasly, pilota di F1 con l’AlphaTauri, ha rilasciato in un'intervista alla trasmissione Mashup, elogiando sì il sette volte iridato della Mercedes — perché se sei in testa con Michael Schumacher nei titoli Piloti, non può essere un caso —, ma spiegando al contempo l'importanza della vettura di Formula 1 al giorno d’oggi: “Purtroppo, nel nostro sport, gran parte del risultato è ottenuto dalla macchina — ha detto il francese —. Nonostante Hamilton sia il miglior pilota di F1 della storia, oggi con una Williams o una Haas finirebbe ultimo. Non raggiungerebbe nemmeno il terzo o quinto posto, lui sarebbe comunque sedicesimo o diciottesimo”.

Gasly: “Nel 2022 voglio chiudere in top-5”

Per il pilota AlphaTauri, quest’anno ancora compagno di squadra di Yuki Tsunoda e pronto all’inizio del Mondiale 2022 sulla nuova AT03, il pensiero è molto simile a quello che aveva spiegato Max Verstappen. Il campione olandese, che ha vinto il Mondiale 2021 proprio contro Hamilton nell’ultimo controverso GP di Abu Dhabi, disse in un’intervista all’epoca che “il 90% dei piloti vincerebbe guidando la Mercedes attuale”.

Mentre per il 2022, l’obiettivo di Gasly è quello di riconfermare il 2021, ma cercando di fare ancora meglio, ovvero inseguendo quel trionfo personale che manca dal GP d’Italia 2020 (quando allora chiuse a sorpresa davanti a tutti, sulla McLaren di Carlos Sainz seconda): “Quest’anno cercherò di ripartire dai risultati che ho ottenuto nelle ultime stagioni — ha detto il numero 10 — Spero che questo sia un anno in cui potrò lottare nelle posizioni di vertice, finendo costantemente tra i primi cinque”.

