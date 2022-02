Inter, tre sconfitte e un pari? Indiscrezioni-terremoto: "Perché dietro al crollo c'è questa donna"

21 febbraio 2022 a

a

a

Dagospia lancia una bomba sull'Inter. Il sito di Roberto D'Agostino tira fuori una ipotesi sulla crisi che ha colpito la squadra allenata da Simone Inzaghi. Cosa c’è dietro la crisi di risultati dell’Inter (5 punti nelle ultime 5 giornate di campionato)? "In casa nerazzurra già la chiamano la sindrome di Daria Nicoli, la giornalista dell’ufficio stampa della Beneamata, molto vicino all’ad Marotta, cacciata via dopo 13 anni di onorato servizio", scrive il sito fondato da Roberto D'Agostino.

L'Inter peggiore dell'anno, ma a Napoli è da scudetto: Inzaghi, la migliore delle non vittorie

"Da quando l’hanno mandata via (pare per decisione di un uomo molto vicino a Zhang) l’Inter non ne ha più imbroccata mezza. Ha perso con il Milan, con il Liverpool e il Sassuolo e pareggiato con il Napoli. Nei corridoi di Appiano già aleggia il fantasma di Bela Guttmann, il leggendario allenatore ungherese che dopo aver portato il Benfica sul tetto d’Europa, se ne andò lanciando il più ferale degli anatemi sportivi: 'D'ora in avanti il Benfica non vincerà più una coppa internazionale, per almeno 100 anni'. Si può parlare di sindrome Nicoli all’Inter? Alla Pinetina già fanno gli scongiuri...", aggiunge Dagospia rivelando evidentemente problemi e tensione, anche sotterranee, in casa nerazzurra.

Milan, è sorpasso scudetto: lampo Leao e Sampdoria ko, ora si aspetta l'Inter

Soprattutto la sconfitta col Sassuolo preoccupa particolarmente per la prestazione non eccelsa, ma anche per una certa arrendevolezza (soprattutto nel primo tempo) da parte di una squadra che sembrava veleggiare verso la conquista del secondo scudetto consecutivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.