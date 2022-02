Bologna, prima vittoria dell'anno: Arnautovic ribalta lo Spazia, boccata d'ossigeno per Mihajlovic

21 febbraio 2022 a

a

a

Il Bologna centra la prima vittoria del suo 2022, superando in rimonta lo Spezia per 2-1 al termine di un delicato scontro di bassa classifica. La prima occasione è per gli ospiti e arriva già al 4′. Verde si libera bene del diretto marcatore e scaglia un gran sinistro verso l’incrocio che Skorupski devia in tuffo. I rossoblù rispondono due minuti più tardi con una bella conclusione mancina dal limite di Arnautovic che centra in pieno la traversa a portiere battuto. La partita è bella e i liguri la sbloccano all’11’, quando Reca crossa dalla sinistra trovando l’incornata vincente di Manaj che porta in vantaggio i suoi. Al 36′ i locali provano a reagire con Barrow, il quale ci prova con un debole sinistro sul primo palo ma Provedel è attento e mette in angolo. Al 40′ arriva il pareggio. Barrow verticalizza dal limite trovando Arnautovic che sfugge ai difensori e con il sinistro batte Provedel nell’angolino. Al 43′ è Orsolini a provarci dalla lunga distanza, ma Provedel devia in corner. Il primo tempo si chiude così sull’1-1.

La prima chance della ripresa è ancora per gli uomini di Mihajlovic che vanno al tiro dal limite con Orsolini all’8′, con la sfera che esce di poco a lato. L’esterno è scatenato e al 16′ si rende protagonista di uno slalom tra i difensori che lo porta poi a una conclusione con il destro che termina però fuori. Gli emiliani giocano meglio e all’84’ completano la rimonta. Il neo entrato Sansone pennella una palla al bacio dalla sinistra sulla testa di Arnautovic che mette dentro firmando la doppietta personale. Nel finale, la banda di Thiago Motta non riesce a impensierire i propri avversari e il risultato non cambierà più. Il Bologna torna così al successo dopo un lungo digiuno e sale al 12° posto a quota 31. Lo Spezia rimane invece quindicesimo con 26 punti all’attivo e 4 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

(ITALPRESS)

