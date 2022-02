Novak Djokovic fa sbroccare Myrta Merlino: "Imbarazzante, fuori dal mondo. Sapete con chi vivo?"

22 febbraio 2022 a

Un caso, quello della possibile presenza di Novak Djokovic agli internazionali di Roma. Un caso aperto dall'intervista a Libero di Valentina Vezzali: la sottosegretaria allo Sport, prendendo atto delle regole attualmente in vigore nel norsto paese, ha spiegato che il tennista serbo no-vax potrebbe partecipare al torneo. Presa di posizione che, però, ha sollevato un vespaio di polemiche.

E a questo coro di polemiche si è unita anche Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, il programma in onda su La7, la quale ha puntato il dito nel corso della puntata in onda ieri, lunedì 21 febbraio. Parlando di Djokovic, recentemente escluso con gran fracasso dagli Australian Open, rivolgendosi a Stefania Salmaso ha affermato: "Ha visto tutta la storia di Novak Djokovic? Io l’ho trovata francamente imbarazzante, anche perché vivo con un uomo che crede nello sport e non violerebbe mai le regole, una cosa fondatavi per uno sportivo - ha rimarcato -. Se fai come ti pare e sei uno sportivo sei fuori dal mondo", ha picchiato durissimo la Merlino, da sempre in prima fila nella campagna a favore del vaccino.

Dopo queste parole, la replica della Salmaso, di professione epidemiologa: "C’è una confusione di ruoli. Quando c’è una persona pubblica, anche un bravissimo tennista, il primo al mondo, ha delle responsabilità. Sono dei modelli, dovrebbero attenersi alle raccomandazioni di tutti. Tutti i nostri sportivi si sono vaccinati e non hanno avuto di questi problemi. Tremo molto quando ci sono persone pubbliche che supportano posizioni che possono essere strumentalizzate", ha concluso. Insomma, Merlino-Salmaso: un tandem perfetto contro Novak Djokovic.

