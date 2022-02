Ferrari, chi dopo 30 anni lascia la scuderia (a pochi giorni dal mondiale): grosso guaio per Mattia Binotto

22 febbraio 2022 a

a

a

Dopo 30 anni di legame con Maranello, Luca Cojanni, ex portavoce della Scuderia Ferrari dal 2002 al 2013, dice addio alla fine del mese per dedicarsi al suo nuovo ruolo: sarà responsabile della Comunicazione Istituzionale della Federazione Italiana tennis (abbreviato in Fit) dal mese di marzo. Di 56 anni, ha lavorato nella comunicazione sportiva del calcio (per Italia ‘90, e per la Fifa) e nel Motorsport (sia per la Fia, che per la F1 e la Ferrari). Colajanni lascia Maranello dove era appena rientrato, alla fine del suo rapporto con Liberty Media, per ricoprire il ruolo di responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Esterne della Scuderia Ferrari.

Charles Leclerc, "non facciamo gli stupidi": Ferrari, si accende la rivalità con Carlos Sainz

La lettera d’addio di Colajanni

Il suo addio è stato comunicato in una lettera, scritta per mano dello stesso Colajanni nelle ultime ore: “Solo una breve nota per dirvi nero su bianco – so che le voci circolano – che ho deciso di lasciare la Scuderia Ferrari alla fine di questo mese. Non è stata una decisione semplice ma penso che dopo trent’anni di frequentazione del motorsport sia giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita, stavolta senza motori!”.

E ancora: “Con alcuni di voi abbiamo lavorato fianco a fianco, con altri siamo stati avversari in pista, con molti ci siamo confrontati, abbiamo discusso, qualche volta litigato ma sempre cercando di mantenere rispetto l’uno per l’altro e — ha concluso — ci tengo a dirvi che per me è stato un piacere e un onore condividere tanta parte di questi trent’anni con voi. Sarò a Barcellona per questo test e mi piacerebbe salutare chi ci sarà. A presto, Luca”.

Max Verstappen, esordio tragicomico con la nuova Red Bull: a Silverstone finisce malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.