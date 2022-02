Cristiano Ronaldo fregato da Donald Trump, intrigo a New York: quanti milioni di dollari "si beve"

22 febbraio 2022 a

In campo non vuole perdere mai. Ma stavolta Cristiano Ronaldo deve arrendersi, per colpa di… Donald Trump! Sì, proprio l’ex presidente degli Usa nel mezzo, mentre l’oggetto è un’abitazione di New York appartenuta al cinque volte Pallone d’Oro. Se CR7 ha sviluppato parecchie attività collaterali legate al suo marchio — palestre, alberghi, persino una clinica per il trapianto dei capelli — negli Usa ha perso parecchi soldi, per una storia riportata dal New York Post e da Expansion.

CR7 e lo scomodo cognome Trump

La colpa è di un appartamento acquistato sulla Trump Tower della città della “Grande Mela” per 16 milioni di euro nel 2015: un immobile sulla 5th Avenue, con tre abitazioni diverse. Ma l’elezione di Donald Trump e alcuni atteggiamenti dell’ex tycoon, hanno portato su Cristiano Ronaldo parecchia pressione, e la voglia di liberarsi di un investimento legato a un nome controverso come quello dell'ex presidente. Situazione aggravatasi nel finale del quadriennio di Trump alla Casa Bianca, con le polemiche sulle elezioni perse (lo scandalo Russiagate), che ha ulteriormente creato problemi mediatici alla reputazione del magnate.

L’immobile venduto a un prezzo molto più basso: ecco quanto

Così, tre anni fa, CR7 ha deciso di mettere in vendita l’appartamento per 9 milioni di dollari, riporta il New York Post, che al cambio è poco meno della metà del denaro sborsato per acquistarlo. La pandemia e il conseguente calo dei prezzi sugli immobili, però, hanno giocato un brutto scherzo all’ex Juve e Real, che ha perso tutti i possibili acquirenti, tanto che il suo immobile è sceso a poco meno di 8 milioni di dollari. Alla fine, CR7 è riuscito a trovare un compratore, vendendo la casa però a 6,3 milioni, perdendo così in totale una decina di milioni di euro. Sicuramente una somma non grave per chi ha un patrimonio di miliardi di euro, ma che sicuramente non avrà fatto piacere a Cristiano “per colpa” di Donald Trump.

