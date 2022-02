Marcelo Brozovic rinnova, ma spesso non gira? Si muove l'Inter: cinque nomi sul piatto, ecco quali

22 febbraio 2022 a

a

a

Quando non gira Marcelo Brozovic, allora non gira l’Inter. Lo si era già visto spesso con Antonio Conte, e il problema è rimasto anche in questa stagione, specie nelle ultime partite, dove la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato un punto nelle ultime tre partite di Serie A, per poi perdere 2-0 a San Siro contro il Liverpool di Momo Salah in Champions League. Contro il Sassuolo ha giocato da play basso Nicolò Barella, con Hakan Calhanoglu e Roberto Gagliardini ai suoi lati, ma i risultati non sono stati all'altezza. Questione di caratteristiche, probabilmente. Così, l’a.d. Beppe Marotta dovrà ritornare sul mercato in estate, per cercare di risolvere questo problema.

Lukaku chi? All'Inter Dzeko non basta, arriva lui: girano voci clamorose sul colpaccio a sorpresa di Marotta

Per il sito di Calciomercato.com sono cinque i nomi sul taccuino dell’ex dirigente della Juve: il primo nome è quello di Florian Grillitisch, centrocampista centrale austriaco d'ordine, molto forte fisicamente, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con l’Hoffenheim, e che piace anche a Roma e Milan. Il nome che circola già da diverso tempo, invece, è quello di Leandro Paredes, che a Parigi sta bene, ma ha un contratto in scadenza nel 2023, ancora non rinnovato. Nella scorsa finestra di mercato, Leonardo aveva provato a piazzarlo alla Juve, ma la trattativa non è decollata.

Paulo Dybala all'Inter e pure gratis: disastro-Juventus, il piano perfetto dell'ex Beppe Marotta

L’altro obiettivo nerazzurro potrebbe avere il nome di Granit Xhaka, a lungo inseguito dalla Roma la scorsa estate, prima che l'Arsenal sparasse richieste troppo alte per i giallorossi: oltre 20 milioni di euro. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, a fine stagione potrebbe fare la valigia, con il tecnico Arteta che sta già cercando il sostituto. Gli ultimi due nomi sono quelli di Palhinha e Sofyan Amrabat: il portoghese ha però un contratto lungo, fino al 2026, ma vuole una nuova sfida, tanto che lo Sporting Lisbona lo sa e non lo ostacolerà. Il centrocampista della Fiorentina, ex Verona, non è tra le prime scelte dell’allenatore Vincenzo Italiano, nonostante il gol vittoria trovato a La Spezia. In estate, così, può diventare un'ottima soluzione low cost per una big.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.