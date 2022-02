Francesco Totti e Ilary Blasi, "domicilio separato". Altro che "smentita": è finita in disgrazia?

23 febbraio 2022 a

La doppia smentita su Instagram di Francesco Totti e Ilary Blasi sulle voci di crisi coniugale non convince gli esperti del gossip. "Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato", spiega l'ex capitano della Roma fuori dal ristorante in cui ha cenato con la famiglia al gran completo, come testimoniato da un video girato dalla stessa Blasi. Se Ilary si mostra tranquilla e serena, Francesco è più accigliato, serio, corrucciato. Insomma, la cena da "Rinaldi" al Quirinale va bene per i social e per i follower, ma non basta.

Da ore gira il nome di Noemi Bocchi, ragazza romana "sosia" della Blasi che secondo i ben informati sarebbe la nuova fiamma di Totti. I dettagli si sprecano e sono sempre più circostanziati. La ragazza era sposata con Mario Caucci, spiega il Corriere della Sera, "imprenditore e dirigente del Tivoli Calcio 1919 (ma giallorosso sfegatato da Curva Sud, #Romaloveofmylife il suo hashtag di battaglia), due figli bellissimi, un profilo Facebook senza pretese, con soli 578 amici (ma tra questi compaiono Stefano Ricucci, Aida Yespica, i due celebri chirurghi plastici Giulio Basoccu e Giacomo Urtis)". Pare che lei e Totti si siano conosciuti su un campo di padel e che l'amicizia (intima?) con l'ex capitano giallorosso vada avanti da tempo. Per esempio, il 4 dicembre 2021 è stata avvistata in tribuna d'onore all'Olimpico per Roma-Inter, a poche poltroncine di distanza da Totti.

Tra Totti e Ilary negli ultimi mesi appuntamenti sempre più separati, nella vita reale e su Instagram, "e secondo qualcuno lo sarebbe anche il domicilio", scrive sempre il Corsera. Totti "lascerebbe spesso il villone dell'Eur, per rifugiarsi in quello meno smisurato di Casal Palocco, dove viveva con i genitori".

