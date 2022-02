Atalanta contro il Bayer, il Vitesse per la Roma: i sorteggi di Europa e Conference League

Lorenzo Pastuglia 25 febbraio 2022 a

a

a

Saranno il Bayer Leverkusen e il Vitesse le avversarie di Atalanta e Roma rispettivamente in Europa e Conference League, sorteggiate oggi, venerdì 25 febbraio, a Nyon. Dopo il 3-0 all’Olympiacos di giovedì, ora subito una nuova sfida per la Dea, che ha superato l’ostacolo greco dopo essere stata “retrocessa” per il terzo posto nel girone F di Champions League: quello di Manchester United e Villareal (entrambe agli ottavi, gli spagnoli se la stanno vedendo con la Juventus) e Young Boys. Non una avversaria sulla carta facile per la truppa di Gasperini: il Bayer 04 è attualmente terzo in Bundesliga dietro alle note Bayern Monaco e Borussia Dortmund, e ha chiuso primo nel girone G di Europa League, vinto su Betis, Celtis e gli ungheresi del Ferencvaros. La sfida del Gewiss Stadium, valido per l’andata degli ottavi di finale, si giocherà il 10 marzo, il ritorno è in programma sette giorni dopo in Germania.

Bayer Leverkusen, formazione tipo e uomini da tenere d’occhio

Il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane è schierato abitualmente in un 4-2-3-1, e gioca abitualmente con una formazione internazionale, date le diverse nazionalità dei giocatori in campo: in porta il finlandese Hradecky; in difensa Frimpong (Olanda), Tah, Tapsoba (Burkina Faso) e Hincapié (Ecuador); a centrocampo Demirbay e Andrich, con Adli (Francia), Wirtz e Diaby (Francia); alle spalle di Schick (Repubblica Ceca). Il ceco ex Roma è la stella della squadra e uno degli uomini più forti, ha segnato 20 gol in 20 partite di Bundesliga però si è fatto male settimana scorsa contro il Mainz. L’altra stella è il bomber Sardar Azmoun, appena arrivato dallo Zenit San Pietroburgo: l'iraniano ha già segnato 62 due reti con i russi e due nei gironi di questa Champions.



Roma, ostacolo Vitesse abbordabile

Per la Roma, invece, l’ostacolo Vitesse, sicuramente abbordabile sulla carta, dopo essere stato pescato da testa di serie al sorteggio di Nyon. Nella competizione minore europea dopo Champions ed Europa League, nata quest’anno, i giallorossi hanno chiuso primi nel girone C con Bodo Glimt, Zorya e CSKA Sofia, superando i norvegesi di un soffio all’ultima giornata, dopo il pesante 6-1 rimediato in trasferta. La squadra olandese è attualmente sesta in Eredivise (dietro ad Ajax, Psv, Feyenoord, AZ e Twente), chiudendo come seconda nel girone G dietro alla capolista Rennes e davanti a Tottenham e Mura. Poi il successo di giovedì contro il Rapid Vienna per 2-0 (reti di Adrian Grbic e Matus Bero), che ha ribaltato il 2-1 austriaco dell’andata e ha permesso il pass per gli ottavi alla squadra allenata da Thomas Letsch. I due match in programma il 10 e il 17 marzo, con la squadra di Mourinho che giocherà la partita d'andata in trasferta.





Il tabellone completo degli ottavi di Europa League:

Rangers (Scozia)-Stella Rossa (Serbia)

Braga (Portogallo)-Monaco (Francia)

Porto (Portogallo)-Lione (Francia)

Atalanta (Italia)-Bayer Leverkusen (Germania)

Siviglia (Spagna)-West Ham (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)-Galatasaray (Turchia)

Betis Siviglia (Spagna)-Eintracht Francoforte (Germania)

Lipsia (Germania)-Spartak Mosca (Russia)





Il tabellone completo degli ottavi di Conference League

Marsiglia (Francia) - Basilea (Svizzera)

Leicester (Inghilterra) - Rennes (Francia)

Paok Salonicco (Grecia) - Gent (Belgio)

Vitesse (Olanda) - Roma (Ita)

PSV Eindhoven (Olanda) - Copenhagen (Danimarca)

Slavia Praga (Repubblica Ceca) - Lask Linz (Austria)

Bodo Glimt (Norvegia) - AZ Alkmaar (Olanda)

Partizan Belgrado (Serbia) - Feyenoord (Olanda)



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.