Milan e Inter in confusione nel momento clou, ma anche il Napoli... La grande occasione per la Juventus?

Milan e Inter inaugurano la lunga sfida per lo scudetto nel momento peggiore della stagione. Entrambe sono in confusione mentale prima che tattica o fisica. Sommando le ultime cinque partite di campionato hanno raccolto solo tre successi. Tre vittorie in dieci partite totali è un ritmo da zona salvezza. Hanno frenato contemporaneamente, come se la difficoltà dell'una tranquillizzasse l'altra, che a sua volta cade in errore per superficialità. Non stanno gestendo il momento decisivo, lo stanno subendo. $ la grande differenza tra quest' anno e lo scorso, quando l'Inter di Conte proprio in questo mese strappò a 7 punti di vantaggio sulla seconda. La morale è che non esiste più una squadra da 90 punti, come è stata la versione di Conte che chiuse a 91. La quota per il titolo si abbassa attorno a 84 punti, come nell'anno di pandemia. $ quella di una corsa parallela, combattuta, in volata, per certi versi avvincente, ma è anche una corsa tra squadre imperfette.

La teoria è dimostrata dal Milan del secondo tempo, uno dei peggiori della stagione. Lo è stato anche quello visto all'andata con l'Udinese, non un caso quindi ma la conferma che i rossoneri soffrono squadre fisiche, possenti, capaci di reggere l'urto del suo gioco a testa bassa. Ma stavolta, seppur al Meazza, non ha giocato ma ha lasciato che lo facesse l'Udinese. Il problema è che non ha alternative al gioco verticale che a inizio stagione, quando era fresca di gambe e leggera di spirito, reggeva per tutti i 90', ora invece è un pedaggio per la seconda metà di gara. L'Inter ha un approccio e uno stile diverso, opposto, vuole controllare il ritmo, non aizzarlo. A Genova ci prova ma palesa il recente difetto, ovvero l'incapacità di accelerare. È stata studiata e nel frattempo non ha preparato vie alternative per il gol. Lo sono in teoria i campioni, ma in questo momento sono tutti sotto tono. La flessione è comune e inaugura un derby di Coppa (martedì l'andata della semifinale) opaco, di tono minore rispetto a quanto non suggeriscano le posizioni di classifica.

Riguarda anche il Napoli (domani ospite della Lazio), che sta gettando occasioni per inserirsi seriamente tra le due litiganti. È quindi un campionato al ribasso. Era inevitabile e pronosticato in estate, quando entrambe le prime della classe hanno perso campioni che portavano punti: Lukaku-Hakimi-Eriksen e Conte per l'Inter, Donnarumma per il Milan. Sono stati sostituiti al meglio ma non con il meglio. I nuovi interpreti sono meno decisivi e continui, e hanno obbligato altri ad assumersi responsabilità oltre la loro maturità, vedi Lautaro (in panchina) o Brahim Diaz (in riserva), i dieci in calo delle due milanesi. La differenza è matematica. Dopo 27 partite, lo scorso anno, l'Inter aveva 65 punti. Ora il Milan, che conta quello stesso numero di gare, ne ha 57, cioè uno in meno della bistratta Juventus di Pirlo, che chiuse quarta a fine stagione. Il paradosso è che quella Juve era criticata, questo Milan invece è considerato in linea con le attese. Un segnale di mediocrità generale confermato dall'inconsistenza delle italiane in Europa.

