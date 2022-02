Ferrari, "la reginetta della prima sessione": risultati clamorosi, la nuova macchina ora fa paura

26 febbraio 2022 a

I primi test condotti a Montmelò ha consentito agli analisti di Formula 1 di stilare le prime gerarchie del prossimo Mondiale. Ovviamente si tratta di giustizi parziali, dato che il vero banco di prova sarà rappresentato dai test in programma in Bahrain dal 10 al 12 marzo, ovvero a una settimana dal primo Gran Premio.

In quell’occasione tutte le scuderie mostreranno il loro vero potenziale e quindi saranno più chiari i rapporti di forza iniziali. Secondo la Gazzetta dello Sport, i primi test sono stati eccellenti per la Ferrari, definita la "reginetta" di questa prima sessione, con Charles Leclerc e Carlos Sainz ha macinato più giri e più chilometri di tutti. Insieme i due piloti di Maranello hanno percorso una distanza pari a oltre sei Gran Premi: un segnale importante, considerando che la monoposto è appena nata ed è molto diversa dal passato. Per questo la Rossa è messa davanti a tutti per il momento, con la McLaren subito dietro.

“Siamo soddisfatti - ha dichiarato il team principal Mattia Binotto - la vettura rispetta le nostre previsioni, anche se è presto per giudicare se sia veloce perché qualche rivale si è nascosto. Siamo riusciti a limitare molto l’instabilità in rettilineo che ha causato problemi a tutte le nuove macchine. Adesso il nostro obiettivo è tirare fuori il massimo potenziale da questa macchina nella prima gara in Bahrain”.

