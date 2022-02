Juventus, dopo Locatelli e Vlahovic la rivoluzione verde: il piano di Allegri su Rovella

28 febbraio 2022 a

La Juve punta sui giovani, e questo lo si sa da tempo. Dopo l’arrivo dei verdissimi Manuel Locatelli (scorsa estate) e Dusan Vlahovic (in questo gennaio), anche dal prossimo mercato si punterà su obiettivi ‘freschi’ e di talento. Se Nicolò Zaniolo, che non sta rinnovando il suo contratto con la Roma (in scadenza nel giugno 2024) è una possibilità, dal Genoa arriverà sicuramente un altro Nicolò, ma di cognome Rovella. Acquistato un anno fa, il club bianconero ha deciso poi di lasciarlo in prestito ai Grifoni per altri 18 mesi. Poi, c’è anche Andrea Cambiaso, sempre in rossoblù e che potrebbe diventare un uomo di mercato per la prossima estate.

Rovella è un classe 2001 e uno dei migliori giocatori della sua età per rendimento, in Italia e non solo. L’unica pecca della sua stagione è stato un problema di tipo muscolare che lo ha fermato a inizio dicembre, dopo aver giocato sempre titolare nelle prime 15 partite di questo campionato. In totale sono 19 i match disputati in A, con tre assist, più una presenza in Coppa Italia con un’altra assistenza. Una maturazione grande per il 20enne di Segrate, pronto dalla prossima stagione al gran salto con direzione Torino.

Su di lui, il club bianconero ha già deciso di portarlo con sé nel ritiro della prossima estate, per dare a Massimiliano Allegri la possibilità di valutarlo e di scegliere se poi tenerlo nella rosa per la stagione 2022-23. Se la concorrenza sarà ancora troppo altra, si valuterà quindi se cederlo nuovamente in prestito, per dargli l'opportunità di giocare con maggiore continuità. Perché i bianconeri in Rovella credono tanto, e già a gennaio sono stati molto vicini a portarlo a Torino.

