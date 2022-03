Renee Gracie, la prima pilota donna? Si è data all'hard, trasformazione a luci rosse: le ultime foto estreme

Lorenzo Pastuglia 04 marzo 2022 a

a

a

Prima pilota, oggi pornostar di successo su OnlyFans, guadagnando cifre stellari a sei cifre. É la storia di Renee Gracie, raccontata dal Sun. Australiana, classe 1995, è nata il 5 gennaio 1997 vicino a Brisbane. Dopo essersi subito appassionata ai kart, nel 2013 è diventata la prima donna a competere nella Porsche Carrera Cup australiana, dove ha partecipato fino all'anno successivo. Nel 2015 ha guidato per la Paul Morris Motorsport nella Supercars Dunlop Series, un campionato con auto dotate di motore V8. Dopo aver corso anche la Super2 Series, nel 2017, non è riuscita più a trovare sponsor né a guadagnare soldi dalle corse, decidendo così di cambiare vita.

Da OnlyFans al ritorno alle corse

E così, ecco l’arrivo di OnlyFans e i primi video hard sulla piattaforma per contenuti di adulti, dove ognuno guadagna in base alle donazioni che i fan sottoscrivono tramite abbonamento. E le curve morbide di Renee hanno subito fatto colpo, da guadagnare così tanto per poterci comprare una Mercedes da oltre 220 mila euro. Anche se, nel futuro, potrebbero ritornare le corse: dopo essersi trasferita negli Usa, si vocifera ora che potrebbe presto approdare in Nascar. La possibilità dunque è quella di sedersi su una stock car e dare gas – al contrario di quanto dichiarato in passato, sottolineando l’approvazione dei suoi genitori per la carriera hard – abbandonando così la carriera a luci rosse. Fatto che dispiacerà sicuramente ai suoi fan numero uno su OnlyFans.

"Una macchina estrema. Ma...". Ferrari, la sentenza di Ross Brawn: una doccia gelata a Maranello

Le parole di Renee al Sun

"La mia salute mentale è importante per me dopo aver visto come il Motorsport può influenzarla – ha commentato Renee al Sun – Quindi la decisione di correre non sarà presa alla leggera. Voglio assicurarmi che sia adatto a me, alle persone per cui corro e ai miei sponsor”. E ancora: “Voglio davvero correre di nuovo – ha concluso – Ho preso un go-kart, ho fatto alcune gare per cercare di tornare nel vivo delle cose. Voglio solo correre, divertirmi, organizzare un evento straordinario, incontrare nuove persone e spingermi di nuovo al limite”.

Imperatore Verstappen, rinnovo di contratto a cifre mostruose: quanti milioni incassa all'anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.