Tennis italiano in lutto, Matteo Cannavera trovato morto a 25 anni a New York: mistero

11 marzo 2022 a

a

a

Matteo Cannavera. 25 anni, ex tennista sardo, è stato trovato morto nel letto della sua abitazione a Brooklyn, a New York martedì sera 8 marzo. Una tragedia che travolge di nuovo una famiglia già colpita dalla morte del padre, avvenuta cinque anni fa. E anche un mistero. Il corpo senza vita di Matteo, affermato broker finanziario, infatti, è stato trovato dal socio Ryan Villaruel mentre la fidanzata era in Florida per lavoro.

Restano al momento ignote le cause del decesso. Il giovane sarebbe morto nel sonno ma la polizia ha disposto l'autopsia. La madre e il fratello gemello Alessandro sono in partenza per gli Stati Uniti ma alcuni intoppi di natura burocratica hanno impedito per ora il viaggio.

Milan e Inter, il nuovo stadio "congelato": senza progetto esecutivo finisce in panchina

Matteo ha cominciato a giocare a tennis a dieci anni. Campione d’Italia under 13 nel 2008, l’atleta di Quartu Sant’Elena (Cagliari) ha avuto una carriera giovanile di altissimo livello nel nostro Paese. A New York, dove si era trasferito per studiare il sardo ha vestito i colori dell'Adelphy vincendo per due anni consecutivi il premio di Player of The Year, e ricevendo anche un premio dal sindaco di Garden City e dal rettore per meriti di studio.

"Troppo pesante quello che hanno fatto all'Atalanta". Ira-Gasperini, un complotto contro la Dea?

Nel suo primo anno a New York era stato colpito dalla morte del padre, al quale era legatissimo. Ma poi era andato avanti e prima di laurearsi aveva cominciato a ricevere offerte di lavoro: consulenze per banche e aziende, ma lui aveva preferito terminare prima gli studi.

Dalle Olimpiadi all'orrore ella guerra: Bohdan Tsymbal dorme a terra col figlio, la foto che lascia senza parole | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.