Immobile, Belotti e il trio del Sassuolo in campo: ai bomber azzurri non resta che la Serie A

Perso il Mondiale, i bomber della Nazionale potranno almeno consolarsi con il campionato. Alle 18 la Lazio di Immobile sfida il trio azzurro del Sassuolo composto da Berardi, Raspadori e Scamacca (diretta Dazn), mentre la sera toccherà a Belotti e il suo Torino affrontare in trasferta la Salernitana (alle 20.45, Sky e Dazn). L'anticipo più atteso della 31esima giornata di serie A, che parte alle 15 con Spezia-Venezia (Dazn), è la sfida dell'Olimpico tra biancocelesti e neroverdi. Un incontro dal sapore europeo, considerando il settimo posto della Lazio, a 2 punti dalla sesta posizione della Roma che vale l'Europa League, e la nona piazza del Sassuolo, che punta alla Conference, dato che si trova a 6 lunghezze proprio dalla truppa di Sarri.

Il tecnico toscano deve assolutamente ritrovare la vittoria dopo la tremenda delusione del derby pre-sosta, con il 3-0 giallorosso che ha lasciato più di una crepa nel morale della piazza, tanto da richiedere l'intervento del Patron Lotito. «Ho parlato alla squadra, poi l'ha fatto il presidente. Abbiamo fatto un derby inspiegabile, non tanto per il risultato, ma per l'atteggiamento- racconta Sarri -. Si può perdere, ma sono incazzatissimo con i giocatori e con me stesso. Voglio orgoglio e reazione». E una reazione è attesa soprattutto da Immobile, reduce dall'ennesima prestazione deludente in azzurro contro la Macedonia del Nord: «Con Ciro ho parlato dicendo quello che penso- continua Sarri -. È un capro espiatorio, non se la deve prendere, ma deve concentrarsi sulla Lazio».

Di fronte, però, ci sarà un Sassuolo che in questa stagione si è dimostrato l'ammazza grandi del campionato, battendo Juventus, Milan e Inter, oltre proprio alla Lazio, e pareggiando contro Napoli e Roma. Sarà, però, anche un sabato decisivo per la zona retrocessione. La Salernitana, ultima, (ma con 2 gare in meno), proverà a giocarsi una delle sue ultime carte contro il Torino, mentre tra Spezia e Venezia sarà uno scontro diretto, vitale soprattutto per i veneti.

