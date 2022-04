Victor Osimhen ancora in ritardo? Il Napoli lo copre, i compagni lo smascherano: un caso in spogliatoio

02 aprile 2022 a

La Nigeria ha perso la partita che valeva la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 e ciò si è tradotto in un’autentica follia da parte del pubblico, che ha invaso il campo e causato feriti e addirittura un morto. Victor Osimhen era in campo e viene descritto come ancora scosso da quanto successo allo stadio: per questo non ha fatto ritorno a Napoli insieme agli altri compagni impegnati in nazionale.

Tra l’altro l’attaccante nigeriano è squalificato per il match con l’Atalanta: il club si è detto tranquillo per il ritardo di Osimhen, che sarebbe stato concordato. Eppure secondo la Gazzetta dello Sport queste concessioni fatte al nigeriano avrebbero creato qualche malumore all’interno dello spogliatoio di Spalletti. Non è infatti la prima volta che Osimhen arriva in ritardo rispetto agli altri calciatori dopo la pausa per le nazionali. Il presunto malumore di alcuni compagni sembra però difficile da motivare: sebbene il Napoli sia in piena lotta per lo scudetto, l’attaccante nigeriano comunque non può giocare contro l’Atalanta.

La Gazzetta dello Sport ha anche citato i vari precedenti riguardanti Osimhen, che sia a Capodanno 2020 che a quello 2021 è tornato in ritardo dalla Nigeria, e per giunta positivo al Covid. Ritardo avvenuto anche ad ottobre 2021, ma cancellato con un gol contro il Torino. Dal Napoli comunque filtra tranquillità: il club ha assicurato di aver dato il permesso al calciatore e che non esiste alcun caso a riguardo all’interno degli spogliatoi.

