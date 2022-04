Edin Dzeko impazzisce in panchina: "Alzati se hai i co***". Chi insulta: le immagini lo incastrano

05 aprile 2022 a

Un Derby d’Italia con tensione schizzata alle stelle. E che, come quasi tutti gli Juve-Inter, ha lasciato svariate polemiche. Ultima, ma solo in ordine di tempo, quella che ha visto protagonista Edin Dzeko. Nella gara dello Stadium, infatti, l'attaccante dell'Inter ha giocato quasi tutta la partita, sostituito da Simone Inzaghi nel primo minuto di recupero, per fare spazio a Robin Gosens. Ma nei concitati attimi finali della sfida sono volate scintille, dentro al campo come fuori.

Dzeko in panca a un tifoso: “Alzati se hai i c….”

Lo ha dimostrato un video che è girato sui social poco dopo la fine del big-match della 31esima giornata di A. Nel filmato, infatti, il bosniaco ex Roma è stato immortalato in panchina, furioso, mentre discute animatamente con un tifoso, che evidentemente gli si era rivolto in modo poco educato. "Alzati se hai i c****", lo si sente dire voltandosi verso la tribuna. Il battibecco è poi stato sedato da un collaboratore di Simone Inzaghi, che ha cercato di riportare la calma a bordocampo. Messa da parte la tensione, l’attaccante bosniaco ha poi festeggiato i tre sudatissimi punti su Instagram: "Grandi ragazzi: vittoria pesante. Ora avanti così”.

Inter, una sola vittoria in sei match prima della sfida dell’Allianz

Un successo che alla squadra di Inzaghi serviva, e che riapre seriamente le speranze di titolo per i nerazzurri, specie con il pari a sorpresa del Milan contro il Bologna. Prima dell’Allianz, Lautaro e compagni avevano vinto solo uno degli ultimi sei match di campionato: nel 5-0 di San Siro contro la modestissima Salernitana. Ora la classifica recita: 67 Milan, 66 Napoli e 63 Inter. Con ancora la gara di Bologna da recuperare per i nerazzurri, in programma il 27 aprile (se il ricorso al Coni per i tre punti aritmetici della sfida del Dall’Ara verrà rigettato). Insomma, a otto giornate dalla fine la lotta-campionato è più aperta che mai.

