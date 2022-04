Sorpasso sulla Juve? Zaniolo, ribaltone in Serie A: "Dove andrà a giugno", rumors esplosivi

06 aprile 2022 a

a

a

Nicolò Zaniolo lascia la Roma a fine stagione? Allora sicuramente si scatenerà una bella asta di mercato, che ci farà divertire a inizio estate. Se in queste settimane si è parlato di Juventus, ora anche il Napoli è piombato sull’attaccante della Roma, secondo il Corriere dello Sport. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzioni serie, e il giocatore è in cima alla lista dei regali da fare a Spalletti, per l'ormai quasi certo ritorno in Champions League. La valutazione del club giallorosso è al momento di 50 milioni di euro, ma la volontà del giocatore potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa.

Bolgia Juve-Inter, il raptus di Allegri contro Irrati: fuori controllo a bordo campo dopo il rigore di Calhanoglu | Guarda

Napoli, la Roma chiede 50 milioni per Zaniolo - Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club partenopeo vuole giocare d'anticipo e intavolare subito il discorso per anticipare la concorrenza, come quella dei bianconeri. E Zaniolo fa al caso del Napoli per aprire un nuovo ciclo. Scudetto o meno, De Laurentiis pensa di allestire una squadra che continui a lottare per le posizioni di vertice anche nelle prossime stagioni. E Spalletti conosce bene anche Zaniolo, tanto che, per il quotidiano romano, l’allenatore toscano ha già dato l’ok all’operazione. Ora resta solo da trattare con la Roma che ha pretese alte: non meno di 50 milioni di euro. Troppi soldi che dalle parti di Napoli sperano di ridurre grazie alla volontà del giocatore.

Antonio Conte, dopo il trionfo di Simone Inzaghi... indiscrezioni esplosive: torna all'Inter? Ecco il piano

Milan, dall’Inghilterra danno per concluso l’acquisto di Botman - Intanto sia per l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che per i giornalisti Jack Gallagher e Graeme Bailey di 90min.com, il Milan ha trovato l’accordo con il Lille per il passaggio di Sven Botman dalla Ligue 1 a Milano, e così giocare con i rossoneri in Serie A. Secondo i colleghi inglesi, Maldini-Massara si sentono sicuri di aver bloccato il difensore, con il primo che ha giocato un ruolo chiave nel convincere il giocatore: progetto e blasone hanno avuto più appeal dei soldi del Newcastle, fortemente interessato al giocatore. L’accordo con il club francese sarà sulla base di circa 30 milioni di euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.