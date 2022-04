Cristiano Ronaldo spacca il telefono a un 14enne autistico? "Cosa ha scoperto la polizia"

11 aprile 2022 a

Cristiano Ronaldo non verrà punito dal Manchester United per lo spiacevole episodio di cui si è macchiato sabato scorso, al termine del match di Premier League perso contro l’Everton. Il video ha fatto il giro dei social e ha inchiodato il fuoriclasse portoghese alle sue responsabilità: a un certo punto la stella dello United ha sfogato tutta la sua frustrazione per la sconfitta - e più in generale per una stagione fallimentare su tutta la linea - scagliando a terra con una manata il cellulare di un giovane tifoso che stava riprendendo l’uscita dal campo.

Stando a quanto riportato dal Sun, la polizia sta indagando sul caso e sentirà tutte le parti in causa, dopo che la madre del ragazzo ha dichiarato pubblicamente che suo figlio è autistico ed è stato assalito dal portoghese, riportando anche una contusione alla mano. Il Manchester United ha però ritenuto sufficienti le scuse fatte dal portoghese sui canali social: “Non è facile gestire le emozioni in momenti difficili - ha dichiarato CR7 - come quello che stiamo affrontando, ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all’Old Trafford in segno di fair-play e sportività”.

Per la madre, però, il caso è tutt’altro che chiuso. Ne ha parlato con il Liverpool Echo, spiegando che il figlio stava riprendendo i calciatori mentre rientravano nello spogliatoio e che aveva abbassato il telefono nel momento in cui CR7 aveva tirato giù i calzettoni palesando una gamba sanguinante. “Io piangevo, Jacob era completamente sotto choc”, ha spiegato la donna.

