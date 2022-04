Vi ricordate Hauge? Milan, un colpo pazzesco: quanti milioni incassa grazie al norvegese

19 aprile 2022 a

Se dal Bahrain Investcorp vuole prendersi il Milan e intanto la squadra sarà impegnata in campo stasera nel derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter (ore 21 con diretta su Canale 5), intanto dal mercato arrivano buone notizie: la salvezza aritmetica dell'Eintracht Francoforte ha infatti fatto scattare le condizioni per il riscatto obbligatorio di Jens Petter Hauge. Un bel colpo in uscita per il club di via Aldo Rossi, che, numeri alla mano, per l'esterno norvegese incasserà in estate 12 milioni di euro — due milioni di prestito, otto di riscatto, altri due di bonus già raggiunti e tre di bonus più complicati da centrare — più il 15% su una futura rivendita del giocatore.

I numeri di Hauge in Germania

Un bel tesoretto in entrata per poi progettare la squadra della stagione che verrà. Arrivato la scorsa estate in Germania, da Milano, con la formula del prestito con diritto di riscatto (e obbligo a certe condizioni), Jens Petter Hauge con la maglia dell’Eintracht Francoforte ha collezionato 18 presenze e due reti in Bundesliga, oltre a sette presenze e un gol in Europa League. Numeri certamente non straordinari, ma comunque interessanti per il classe 1999, che a Milano qualche rimpianto l'ha comunque lasciato tra i tifosi. Acquistato nell’estate 2020 dopo aver stupito a San Siro con la maglia del Bodo/Glimt, nella partita di eliminazione dei preliminari di Europa League: allora il Milan vinse 3-2, ma lui segnò un gran gol da fuori, realizzando anche un assist.

Milan, 12 milioni per il mercato estivo

Ma Maldini e Massara sono contenti e intanto nelle proprie casse si assicurano 12 milioni da poter poi reinvestire nel mercato estivo. Se appare probabile un derby con l’Inter per Gianluca Scamacca del Sassuolo, intanto Divock Origi del Liverpool e Sven Botman dal Lille sembrano oramai pronti a vestire la maglia del Diavolo. Da capire la situazione legata a Renato Sanches e Marcos Asensio, che però sparano alto per quanto riguarda l’ingaggio.

