Stefano Pioli mai visto prima: "Ma neanche protesta!", sbrocca e abbandona la diretta

La rabbia, tanta, per una finale di Coppa Italia sfuggita nettamente contro l’Inter. Un Milan che ha creato tanto in attacco, essendo però impreciso sotto porta e subendo le folate offensive di Lautaro Martinez e compagni, mentre Fikayo Tomori, certezza difensiva rossonera di questa stagione, si è sciolto come neve al sole di fronte alla compagine nerazzurra. E un gol annullato alla metà del secondo tempo a Bennacer — fuorigioco considerato come attivo di Pierre Kalulu, nel tiro dell’algerino — che ha fatto stizzire e non poco Stefano Pioli. L’allenatore parmigiano ha masticato amaro ai microfoni di Pressing Mediaset, dopo la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Pioli: “Il gol annullato a Bennacer? Handanovic neanche protesta…”

"Volevamo vincerla e non ce l'abbiamo fatta — ha detto Pioli —. Il risultato è stato pesante e netto, ma in campo non c'è stata tutta questa differenza. L'Inter ha segnato sempre nel momento giusto. Il 2-1 ci avrebbe dato qualche possibilità, ma dopo quell'episodio la partita è diventata ancora più difficile". E proprio sul gol annullato a Bennacer, dopo aver rivisto le immagini insieme all’ex arbitro e moviolista Graziano Cesari, il tecnico rossonero si è tolto l'auricolare e si è allontanato, visibilmente irritato: "Ditemi un portiere che non ha nessuna reazione dopo un gol subito — ha esclamato — se pensa che la sua visuale era coperta da un avversario. Handanovic neanche protesta…".

L’allenatore carica comunque i suoi: “Giochiamocela fino alla fine per lo Scudetto”

Prima di commentare l’episodio di Bennacer, però, Pioli aveva provato a spronare i suoi: "Certo che possiamo fare di più — ha detto l’ex allenatore di Inter e Lazio —. Quando subisci tre gol vuol dire che gli altri hanno giocato con più qualità. Non è stata la nostra serata, peccato perché volevamo raggiungere a tutti i costi la finale. Penso però che sia una grande opportunità per la mia squadra per ributtarci sul campionato dimostrare di poterci giocare tutto fino alla fine".

