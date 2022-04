Stefano Tacconi, ricovero improvviso: "Cosa lo ha colpito", ore drammatiche

23 aprile 2022 a

Stefano Tacconi è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria. L’ex portiere ha avvertito un malore dopo aver partecipato a un evento ad Asti: sarebbe stato colpito da ischemia, secondo quanto riportato da La Repubblica. C’è grande preoccupazione per le sue condizioni: in serata è atteso un bollettino medico che dovrebbe chiarire la situazione.

Tacconi, 64 anni, di recente ha lanciato con il figlio Andrea una linea di abiti sportivi e aveva anche aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e uno in Ungheria. La notizia delle cattive condizioni di salute è stata come un fulmine a ciel sereno: questa mattina era ospite alla Giornata delle Figurine, organizzata ad Asti. Tra l’altro Tacconi per la sua nuova avventura nel campo della moda ha scritto una lettera indirizzata alla moglie Laura e pubblicata sul settimanale Di Più: “Da tempo mi chiedevi dove stessero andando i nostri soldi. Non ti tornavano i conti. Ora, pubblicamente, posso dirtelo”.

“Insieme con nostro figlio Andrea - proseguiva la missiva - ho investito una parte considerevole dei nostri risparmi di famiglia nell’apertura di due enoteche con annessa pizzeria, ma soprattutto in una linea di abiti sportivi. Fidati, sarà un successo. Sono entrato nella moda perché mi hai detto che non potevo allenare in Cina. Ti chiedo scusa, Laura, se ho fatto un investimento senza dirti nulla”.

