Milan a Investcorp, "80 milioni di euro in più". Diavolo agli arabi, roba mai vista nel calcio

27 aprile 2022 a

Milan-Investcorp, la conclusione positiva della trattativa è a un passo. Tanto che, ha scritto la Reuters martedì mattina, quello di venerdì potrebbe essere il giorno in cui il club rossonero sarà ufficialmente acquistato dal fondo del Bahrain. Non c’è ancora la certezza assoluta perché, per motivi sostanzialmente tecnici, la cessione da parte di Elliott potrebbe slittare di qualche giorno, all’inizio della prossima settimana. Se però è vero che a fine aprile scade l’esclusiva che Elliott ha concesso a Investcorp, manca talmente poco che nessuno si scandalizzerà se l’accordo sarà concluso all’inizio di maggio.

80 milioni in più sulla cifra finale per un progetto decennale - Sempre per la Reuters, la trattativa è davvero a buon punto e che l’annuncio dovrebbe arrivare in tempi brevi. La novità sta nella cifra che il fondo verserebbe a Elliott, leggermente superiore a quanto detto finora: si tratterebbe di 1 miliardo e 180 milioni di euro, circa 80 milioni in più rispetto alle previsioni. Appare dunque molto significativo che Investcorp sembri disponibile a versare una cifra altissima, sicuramente di gran lunga superiore al valore della società. Con la volontà del fondo del Bahrain di impostare un progetto a lunga durata: non i soliti cinque-sette anni prima di procedere alla cessione, ma un periodo di almeno un decennio e probabilmente anche di più. L’obiettivo di riportare il Milan nell’élite del calcio mondiale ha infatti bisogno di idee chiare, di pianificazione e di tempo.

Avvocati a lavoro per la conclusione positiva della trattativa - Dunque, la due diligence è praticamente finita, gli avvocati di Investcorp e Elliott stanno stilando i contratti che definiranno ogni aspetto della trattativa. Poi arriveranno le firme, con i progetti del futuro rossonero che saranno presentati alla stampa a fine campionato, dato che la squadra è ancora in piena lotta per lo Scudetto contro l’Inter. Ma il passaggio al fondo del Bahrain rappresenta la garanzia di un ulteriore salto in avanti del club rossonero, e potrebbe anche galvanizzare i giocatori alla ricerca del filotto di successi indispensabile per tenere sempre più vivo il sogno tricolore.

