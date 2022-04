Mino Raiola "morto"? Strepitoso vaffa dall'ospedale: "A quanto pare...", le sue parole

28 aprile 2022 a

Mino Raiola è stato dato per morto, prima che arrivasse la smentita da parte di Alberto Zangrillo, primario della Rianimazione dell’ospedale San Raffale di Milano. Il super procuratore è poi intervenuto in prima persona con un tweet a dir poco furioso: “L’attuale condizione di saluto per quelli che se lo stanno chiedendo - ha scritto - incazzato, è la seconda volta in quattro mesi che mi uccidono. Sembro anche in grado di resuscitare”.

Considerato tra i migliori agenti in circolazione, avendo tra i suoi assistiti alcuni dei più forti calciatori, Raiola “è vivo e combatte”, come confermato dal suo braccio destro Josè Fortes Rodriguez, anche se si trova ricoverato in gravi condizioni. Notizia che è poi stata confermata anche da Alberto Zangrillo: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. Non è noto di cosa soffra attualmente Raiola, ma quel che è certo è che è vivo ma in condizioni molto gravi.

Da chiarire come si trapelata la notizia che fosse morto, mentre per quanto riguarda la sua salute è plausibile che sia malato da tempo. A gennaio era stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano e da allora pare che non si sia mai ripreso del tutto: il mondo del calcio tiene il fiato sospeso dato che, pur essendo un personaggio controverso, Raiola è pur sempre un uomo di 54 anni nonché uno dei padroni del calcio mondiale.

