Inter, Alessandro Bastoni: "Mia figlia Azzurra? Come chiamo la prossima". Valanga di sfottò

Nell’ultima intervista a Dazn per la rubrica Day off condotta da Diletta Leotta, il calciatore interista Alessandro Bastoni si è contraddistinto per una dichiarazione singolare. Da poco diventato padre di Azzurra, avuta con la fidanzata Camilla, ha confessato alla conduttrice un desiderio singolare sul nome della prossima figlia.

Una battuta singolare quella sferrata dal difensore di Casalmaggiore, in provincia di Cremona: “Ho una figlia che si chiama Azzurra. Per la Nazionale? In realtà abbiamo intenzione di farne un’altra e chiamarla Nera...”. La frase ha mandato in visibilio i fan che non si sono risparmiati le battute sui social del tipo: "Già che c'eri potevi chiamarle Carto e Nato", o ancora "Pre e Scritta" o nel caso in cui dovesse andare al Milan e nascesse un terzo figlio: "Rossa". Il mondo dei social regala sempre grandi emozioni. Il calciatore ha poi raccontato come passa il suo tempo libero lontano dal calcio: “Le mie giornate al di fuori dell’impegno con l’Inter? Gioco alla playstation solo in ritiro, ad Appiano Gentile. Adesso il pensiero principale è mia figlia”.

Sempre sulla figlia ha raccontato il perché della scelta del secondo nome Agnese: “Agnese era una mia amica, abbiamo fatto dall’asilo alla seconda superiore insieme. Ero in Norvegia in Nazionale, mi scrive mio papà dicendomi che Agnese era morta. Non è stato facile, parlavamo tutti i giorni, eravamo migliori amici. Per me è come se non se ne fosse mai andata via, faccio un gesto prima di entrare in campo per ricordarla, penso a lei prima di andare a letto. A 15 anni è stata una cosa veramente forte, mi ha segnato. Torniamo al discorso del calcio, che è importante, ma le cose che contano sono queste” ha concluso il calciatore.



